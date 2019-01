Política Segundo escalão ainda espera por nomeações

No segundo escalão da administração direta, um exemplo de ocupação provisória é a Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon), gerida temporariamente desde o último dia 15 de janeiro por Rosânia Nunes Ferreira. O órgão, atribuído à Secretaria de Segurança Pública (SSP), estava sem comando desde o decreto de exoneração de comissionados publicado no dia ...