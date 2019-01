Política Sefaz-GO diz que documento da Secretaria do Tesouro Nacional tem dados incompletos Na nota, a Secretaria Estadual da Fazenda diz que nem o Ministério da Economia nem a missão técnica emitiram parecer sobre a adesão

A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-GO) divulgou nota nesta quarta-feira (16) em que diz que o Guia ao Governador, divulgado ontem pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), "embora tenha sido preparado em janeiro, não tem dados fechados" para avaliação dos critérios para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). "No último mês do ano foram realizadas várias d...