Política Secretariado de Caiado toma posse nesta quarta-feira (2) A cerimônia ocorre no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON)

Os auxiliares do governo de Ronaldo Caiado (DEM) assumirão seus cargos em cerimônia nesta quarta-feira (2), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). O evento começará às 10 horas, no Palácio da Música. A solenidade marca a última etapa da posse de Caiado como governador de Goiás. Ronaldo Caiado, de 69 anos, foi eleito em 1° turno nas eleições de outubro de 2018, ...