Política Secretaria Cidadã sorteia brindes em evento para jovens aprendizes Governador José Eliton (PSDB) também distribuiu prêmios em dinheiro para entidades de atenção a vulneráveis no âmbito do Prêmio Reconhece Goiás

A Secretaria Cidadã do governo de Goiás promoveu nesta terça-feira (5) o 3º Encontro do Jovem Cidadão, evento que teve a presença de centenas de jovens de todo o estado que participam do programa Jovem Cidadão. Durante o encontro, na sede da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi), em Aparecida de Goiânia, foram realizados shows ...