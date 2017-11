Secretário goiano pede afastamento após aparecer em vídeo da festa de José Dirceu

Em uma carta que cita Fernando Pessoa, Guimarães Rosa e Alexandre Dumas, o ex-secretário de Planejamento Urbano, Habitação e Regularização Fundiária de Trindade, Sebastião Ferreira Leite, o Juruna, pediu afastamento do cargo depois da repercussão por ter aparecido em um vídeo durante a festa de aniversário da mulher do ex-ministro José Dirceu do governo Lula, em Brasília.

Em um trecho da carta, o ex-secretário escreveu “A vida é efêmera e os fatos são fugazes. Enxovalhado por participar de uma festa de um amigo pessoal, vazado em rede social e na imprensa, não quero, não posso e não devo causar constrangimentos a amigos, especialmente, Vossa Excelência e D. Dairdes”, escreveu.

Durante a festa, o petista, condenado na Operação Lava Jato, dançou ao lado da mulher, rodeado de amigos e encontrou também o ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha (PT), condenado no Mensalão e anistiado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia abaixo a carta na íntegra