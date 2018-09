Política Secretária-geral do PSL é afastada do cargo e impedida de ver Bolsonaro Decisão de retirar Letícia Catel da campanha foi tomada por Gustavo Bebianno, presidente da sigla, após desavenças

A poucos dias da eleição, a secretária-geral do PSL em São Paulo, Letícia Catel, foi afastada do cargo. A decisão foi tomada pelo presidente do partido de Jair Bolsonaro, Gustavo Bebianno, depois de desavenças com a empresária. Ela continua filiada à sigla. Após a decisão, Letícia foi barrada na porta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde Bolsonaro está i...