Política Secretária da Fazenda afirma que única solução para pagar dezembro é o parcelamento A declaração foi feita após visita de Cristiane Schmidt à secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia em Brasília

A secretária da Fazenda, Cristiane Schmidt, indicou que mesmo se o Estado conseguir adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do governo federal, a solução para o pagamento do salário de dezembro dos servidores do Executivo deve ser o parcelamento. “O parcelamento é algo de que não vamos conseguir fugir. Entrar no regime de recuperação nos ajudaria porque deixaria...