Política Sebrae entra com mandado no STF contra criação de agência para museus O motivo é a retirada de parte dos recursos do Sebrae para destinar ao novo órgão

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) ingressou na tarde desta quarta-feira (12) com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida provisória que criou a Agência Brasileira de Museus (Abram). O motivo é a retirada de parte dos recursos do Sebrae para destinar ao novo órgão. No documento, os advogados questi...