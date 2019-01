Política Se pauta for diferente do que acredito, entrego o cargo, diz líder do governo Bolsonaro Sem experiência com a articulação política, parlamentar eleito por Goiás terá, logo no início do mandato, de negociar com seus pares a aprovação da reforma da Previdência

Deputado federal em primeiro mandato, o futuro líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), de 41 anos, afirmou que pretende levar a cabo as exigências que o novo cargo terá, deixando de expressar suas posições pessoais sobre as pautas que serão apresentadas pelo Executivo. "Uma coisa é a posição enquanto deputado, que vai ser expressa nas votações. Outra ...