Política Se objetivo de Moro for disputar eleição, é um péssimo começo, diz Flávio Dino Para Dino, as decisões de Sérgio Moro sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato vão provocar dificuldades para o futuro ministro

A nomeação de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e Segurança Pública começou a levantar especulações sobre as pretensões políticos do magistrado. "Se o objetivo for disputar eleição, o pior caminho é este. É um péssimo começo", comentou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). Flávio Dino ponderou que Sérgio Moro tem "experiência e conhecimentos suficientes...