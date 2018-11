Política 'Se for necessário prender 100 mil, qual o problema?', diz Eduardo Bolsonaro Ele quer tipificar como terrorismo ação do MST e fixar idade mínima distinta para trabalhador braçal se aposentar

O deputado federal e líder do PSL na Câmara, Eduardo Bolsonaro, de 34 anos, devia acompanhar o pai, o presidente eleito Jair Bolsonaro, em sua primeira visita ao Supremo Tribunal Federal (STF). Era manhã de quarta-feira. O apartamento funcional ainda guardava as marcas na mesa da primeira reunião da equipe de transição ocorrida na noite anterior. Reeleito com 1,...