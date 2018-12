Política Se eu for presidente, eles vão perder muito, diz Dr. Antônio Deputado democrata, que disputa comando da Casa com Álvaro Guimarães, afirma que a escolha da nova Mesa afeta interesses de “muitos políticos grandes”

“Estão batendo em mim porque, se eu for presidente, eles vão perder muito. A minha eleição vai mexer com o interesse de muitos políticos grandes.” A frase é do deputado estadual reeleito Dr. Antônio (DEM), que pleiteia o comando da Assembleia Legislativa de Goiás com Álvaro Guimarães (DEM), sobre críticas feitas à sua candidatura por outros colegas parlamentares. A principal crítica,...