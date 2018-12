Política 'Se andar bem sou aliada, se andar mal sou inimiga', diz Janaina sobre Bolsonaro Em evento, deputada estadual do PSL disse que sua postura em relação ao futuro presidente será de independência

A deputada estadual eleita pelo PSL em São Paulo Janaína Paschoal condicionou seu apoio ao governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), a um não envolvimento com corrupção e afirmou que sua postura individual será de independência. "Se andar bem, sou aliada, se andar mal, sou inimiga", disse Janaína nesta terça-feira, 18, na capital paulista, ao chegar para c...