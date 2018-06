Política Se 2ª Turma do STF atender pedido de defesa, Lula sai da cadeia eleito, diz Damous Colegiado vai julgar um pedido da defesa do ex-presidente para suspender os efeitos da condenação do TRF-4 até análise

Aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apostam as fichas na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) para liberar o petista da prisão e permitir que ele seja candidato à Presidência nas eleições de outubro, como insiste o PT. "Eu acho que ele sai dali eleito", disse ao Broadcast Político o deputado Wadih Damous (PT-SP), que também integra a defesa...