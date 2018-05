Política Samuel Belchior deve assumir coordenação-geral de campanha de Ronaldo Caiado Nome do emedebista teria sido confirmado em reunião realizada ontem; Belchior, porém, nega

Atualizada às 12h43 O ex-deputado estadual Samuel Belchior (MDB) deve assumir a coordenação-geral da campanha de Ronaldo Caiado (DEM). O martelo foi praticamente batido na noite de ontem, em reunião realizada na casa do deputado José Nelto (Podemos) com a cúpula de apoio à pré-candidatura do senador ao governo. Embora ainda não haja anúncio oficial, membros...