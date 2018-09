Política ‘Sala de guerra' é montada pelo Facebook para combater 'fake news' Rede social mira as eleições de outubro no Brasil

O Facebook montará uma força-tarefa para combater a desinformação e as notícias falsas veiculadas através da plataforma. A decisão foi tomada em vista das eleições no Brasil, em outubro, nos Estados Unidos, em novembro, e dos pleitos previstos para o primeiro semestre de 2019 na Europa. As informações são do jornal norte-americano "The New York Times", que afirma ...