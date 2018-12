Política Salário mínimo deve subir menos, sugere Fazenda Ministério divulgou documento em que rebate críticas ao teto de gastos e sugere quatro medidas, entre elas, que ganho real acabe em 2020

Além de reformar a Previdência e mudar a política de contratação de servidores, o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro precisará reduzir os reajustes do salário mínimo para não estourar o teto de gastos até 2022. A avaliação é do próprio Ministério da Fazenda, que sugeriu medidas para garantir que o teto será cumprido nos próximos quatro anos. O ministério divulgo...