Política Saiba quem são os senadores eleitos por Goiás que tomam posse nesta sexta (1) Vanderlan Cardoso (PP) e Jorge Kajuru (PRP) foram eleitos em 2018. Já Luiz Carlos do Carmo (MDB) era suplente de Ronaldo Caiado (DEM), e já assumiu o mandato

Nesta sexta-feira (1°), 54 dos 81 senadores iniciarão seus mandatos. A cerimônia de posse, marcada para as 15h, ocorre antes das reuniões em que serão eleitos o novo presidente da Casa e os demais integrantes da mesa. Dos 54 senadores que tomarão posse (dois por estado), 46 não estavam no Senado no ano anterior, uma renovação de cerca de 85%. No caso de Goiás, o ...