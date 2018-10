Política Saiba quem é Onyx Lorenzoni, aliado de primeira hora de Bolsonaro Futuro ministro da Casa Civil, deputado tem discurso antipetista

Conhecido pela contundência de suas opiniões contrárias aos governos do PT, o deputado federal Onyx Dornelles Lorenzoni (DEM-RS) deve assumir um dos principais cargos do governo de Jair Bolsonaro (PSL). Anunciado como ministro Casa Civil, ele trabalhará, a partir de janeiro, no Palácio do Planalto, no fundo do quarto andar, bem acima do gabinete da Presidência, que o...