Saiba quanto Jair Bolsonaro vai receber a partir de janeiro

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, terá uma das maiores remunerações da Esplanada em 2019. A partir de janeiro, o ex-capitão do Exército poderá ter um contracheque de R$ 60.236.15. As informações são da coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo. Já no primeiro mês do ano, Bolsonaro estará apto a se aposentar pelo Instituto de Previdência dos Congressist...