Política Sócio da Localiza é nomeado secretário especial de Desestatização e Desinvestimento Confirmação de Salim Mattar dentro da pasta de Paulo Guedes está em edição extra do Diário Oficial da União

O executivo José Salim Mattar Júnior, sócio e presidente do conselho da empresa Localiza, foi nomeado secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia. A confirmação de Salim Mattar na área que tocará privatizações dentro da pasta de Paulo Guedes está em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, dia 10 de jan...