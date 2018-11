Política Sérgio Moro diz que não será candidato à Presidência em 2022 Em 2016, o juiz federal da Lava Jato disse que 'jamais' entraria para a política; em entrevista ao Fantástico neste domingo, voltou a dizer que sua indicação para Justiça é técnica, não política

Futuro ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro disse neste domingo, 11, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, que não será candidato à Presidência da República. O nome do juiz tem sido aventado como um possível sucessor de Jair Bolsonaro na Presidência da República. O dono do SBT, Silvio Santos, disse ontem, após falar ao vivo com Bo...