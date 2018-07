Política Sérgio Moro determina que Lula não seja solto Ex-presidente está preso em Curitiba desde 7 de abril

O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, determinou neste domingo (8), que a ordem de soltura do ex-presidente Lula expedida pelo desembargador federal Rogério Favreto, do TRF-4, não seja cumprida. Moro afirmou que o processo do ex-presidente não está mais no TRF-4. O juiz Sérgio Moro destacou em seu despacho que não cabe a Rogério Favretto determ...