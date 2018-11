Política Sérgio Moro chega ao gabinete de transição em Brasília Recém-exonerado da Justiça Federal, Moro terá reuniões com a equipe ao longo da semana

O futuro ministro da Justiça e Segurança Publica Sérgio Moro chegou na manhã desta segunda-feira, 19, ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde funciona o gabinete de transição do governo. Moro não quis dar entrevista e disse que não tinha novidades. Recém-exonerado da Justiça Federal, Moro terá reuniões com a equipe de transição ao longo da se...