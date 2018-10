Política Ruralistas já indicam nomes para o Ministério da Agricultura Frente Parlamentar da Agropecuária vai levar a Bolsonaro uma lista de ‘candidatos’ para a pasta, que deve se unir à do Meio Ambiente

O Ministério da Agricultura, que deverá ter seus poderes ampliados caso o candidato Jair Bolsonaro vença as eleições no próximo dia 28, está cotado para ser a primeira pasta do executivo ocupada por uma mulher. A deputada Tereza Cristina (DEM-MS), reeleita para mais um mandato na Câmara, está entre os nomes fortes que serão levados à mesa de Bolsonaro, se confirmada s...