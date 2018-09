Política Rosa Weber nega pedido do PT para adiar prazo de substituição de Lula Presidente do TSE mantém esta terça-feira, 11, como data-limite para a definição das candidaturas; em outra decisão, ministra envia ao Supremo recurso da defesa que contesta veto, pela Corte Eleitoral, ao registro do petista

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, decidiu na noite deste domingo (09) encaminhar ao Supremo Tribunal Federal (STF) o recurso extraordinário apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra a decisão do TSE que negou o seu registro como candidato. Por outro lado, a ministra manteve esta terça-feira (11) c...