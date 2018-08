Política Rosa Weber assume TSE nesta terça-feira (14) Ministra vai suceder Luiz Fux; A solenidade de posse será transmitida ao vivo pela TV Justiça e pelo canal do TSE no YouTube

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, será empossada presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira, 14, às 20h, no Plenário da Corte, em Brasília. Rosa vai substituir o ministro Luiz Fux e ficará no cargo até maio de 2020, quando termina seu segundo biênio como ministra titular. Seu primeiro grande desafio será já em outubro, q...