Política Ronaldo Caiado toma posse e reforça em discurso fazer 'governo para todos os goianos' Também tomou posse o novo vice-governador do Estado, Lincoln Tejota (PROS) em cerimônia na sede da Assembleia Legislativa

Ronaldo Caiado (DEM) tomou posse na manhã desta terça-feira, 1° de janeiro, e é o novo governador do Estado de Goiás. A cerimônia na sede da Assembleia Legislativa de Goiás também deu posse ao novo vice-governador do Estado, Lincoln Tejota (PROS). Em seu primeiro discurso como governador de Goiás, Caiado disse que seu governo terá tolerância zero com a corrupção. “Consi...