Ronaldo Caiado recebe alta médica em São Paulo após tratamento de embolia pulmonar

O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) recebeu alta médica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (11). Ele estava internado na unidade de saúde desde o dia 2 de dezembro para o tratamento de problemas decorrentes do acidente que sofreu em sua fazenda no município de Mara Rosa, no Norte goiano, quando caiu de uma mula que tentava domar, no início de outubro.

De acordo com a assessoria do parlamentar, mesmo com a alta, ele deve permanecer na capital paulista até o final desta semana para a realização de exames e ajustes de medicação. O retorno às atividades no Senado Federal ainda não tem data prevista.

ACIDENTE

No dia 13 de outubro, o senador goiano sofreu uma queda sobre o ombro esquerdo após tentar domar uma mula em sua fazenda.

Caiado sofreu uma fratura cominutiva na cabeça do úmero esquerdo com deslocamento posterior do tubérculo maior. Depois de avaliar o caso, o parlamentar descartou uma intervenção cirúrgica e optou pelo tratamento convencional. Afastado por 15 dias após pedido dos médicos, o político voltou ao Senado Federal para participar da votação sobre o afastamento de Aécio Neves de seu mandato na Casa. Depois disso, precisou ficar mais dois meses afastado.

No fim de novembro, para acelerar a recuperação, Caiado optou por um procedimento de drenagem de um hematoma subdural à esquerda, um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Após isso, acabou enfrentando um quadro de embolia pulmonar. Do hospital, na última segunda-feira (4), gravou um vídeo explicando sobre o seu tratamento. Confira abaixo: