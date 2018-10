Política Ronaldo Caiado: 'A parte fiscal, indiscutivelmente, é a nossa maior preocupação' Eleito para o Executivo goiano, democrata diz que pretende atuar ainda este ano junto à Secretaria do Tesouro Nacional para tentar melhorar as condições de empréstimos para o Estado

O senador Ronaldo Caiado (DEM), eleito governador no domingo, diz que atuará ainda este ano junto à Secretaria do Tesouro Nacional para tentar melhorar as condições do Estado para obtenção de empréstimos. “A parte fiscal, indiscutivelmente, é a nossa maior preocupação”, afirmou em entrevista ao POPULAR, em que falou das prioridades, definição da equipe de transição, do sec...