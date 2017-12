Ronaldinho Gaúcho acerta com o futuro partido de Bolsonaro para ser candidato ao Senado

O jogador Ronaldinho Gaúcho deve ser candidato ao Senado, por Minas Gerais, em 2018. De acordo com o jornalista Lauro Jardim, do O Globo, ele acertou sua candidatura com o PEN, futuro Patriota, que também deve ser o partido pelo qual o deputado Jair Bolsonaro vai disputar a Presidência da República.

Ronaldinho esteve com o vice-presidente do Patriota, Gutemberg Fonseca, e mais alguns dirigentes, no Rio de Janeiro. Na ocasião, eles ainda posaram para uma foto com o livro de Jair Bolsonaro nas mãos. Na mesma chapa de Ronaldinho, o ex-jogador Somália deve ser seu suplente.

Segundo o colunista, o esportista iria anunciar sua pré-candidatura no último sábado, depois de um jogo beneficente no Mineirão, mas adiou por causa das chuvas fortes. Ele também está aguardando a filiação de Bolsonaro, que deve acontecer em março de 2018.