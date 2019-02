Política Rodrigo Maia deve ganhar disputa na Câmara, diz Mourão Ao ser questionado se Renan era um bom nome para presidir o Senado, Mourão respondeu : "Acho que é indiferente"

Ao chegar da cerimônia de abertura do ano do Judiciário, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que, na sua avaliação, a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, com a escolha de Rodrigo Maia (DEM-RJ), parece estar decidida. No Senado, entretanto, o vice disse achar que o quadro ainda está indeciso. "Eu julgo que quem for eleito no Senado estará ante...