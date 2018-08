Política Roberto Jefferson e a filha, Cristiane Brasil, são denunciados por fraudes no Ministério do Trabalho Fatos foram investigados na Operação Registro Espúrio, da Polícia Federal, deflagrada há um ano

A procuradora-geral da República (PGR), Raquel Dodge, denunciou hoje (27) ao Supremo Tribunal Federal (STF) 26 investigados por suspeita de fraudes no Ministério do Trabalho envolvendo a concessão de falsos registros sindicais. Entre os denunciados pelo crime de organização criminosa estão o ex-ministro do Trabalho Helton Yomura, o ex-deputado Roberto Jef...