Ricardo Salles rebate ações contra sua nomeação e diz que são "aventuras jurídicas"

Indignado com ações populares que o questionam e querem barrar sua indicação para o cargo de ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, o advogado Ricardo Salles disse nesta sexta-feira, 28, que é alvo de ‘aventuras jurídicas’. Condenado por improbidade administrativa pela 3.ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo por supostamente favorecer empresas de min...