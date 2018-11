Política Revista 'Time' inclui Bolsonaro em enquete sobre personalidade do ano No momento da publicação desta matéria, a votação era liderada pelo grupo pop sul-coreano BTS

A revista norte-americana Time incluiu o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) em uma enquete que vai ajudar a decidir quem é a personalidade do ano, que estampa a tradicional capa da edição de dezembro da publicação. Na votação, que ocorre no site da revista, o brasileiro disputa com outros 54 nomes dos mais variados campos, entre eles os presidentes Donald Trump (EUA) e Xi Jinping (China), o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed b...