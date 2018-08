Política Revista britânica avalia como 'desastroso' ter Jair Bolsonaro presidente do Brasil Publicação afirma que o deputado é um risco à democracia

A revista britânica The Economist, que destaca temas internacionais, fez um artigo sobre o candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL). Com o título "Brasília, we have a problem" (Brasília, temos um problema), a publicação afirma que o deputado seria um presidente "desastroso" e é um risco à democracia. Para a revista, há dois meses da eleição, não há como prever o q...