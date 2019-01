Política Reuniões incluíram filho e tiveram duração total de mais de dez horas

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, participou da reunião da tarde de ontem no Itamaraty com o ministro Ernesto Araújo e opositores venezuelanos. Desde 2017, a família Bolsonaro mantém ligações com grupos de adversários de Maduro, como o Rumbo Libertad, que esteve nos encontros. Roderick Navarro, um dos líderes do grupo, recebeu apoio ...