Reunião fecha acerto tucano com o PSB

A reunião de ontem entre Lúcia Vânia (PSB) e os tucanos Marconi Perillo e José Eliton (PSDB) praticamente selou a permanência do PSB na base governista para as eleições deste ano. A conversa era esperada desde a semana passada para “ajustar os pontos” entre a senadora e a cúpula do governo. O encontro, realizado no gabinete do governador, no Palácio Pedro Ludovico, foi fei...