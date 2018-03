Restrição pelo endividamento deve dificultar acesso aos recursos

Os Estados mais endividados e com problemas mais críticos na área terão dificuldades para acessar os recursos anunciados pelo governo federal ontem, pois não se enquadram nas regras do Tesouro Nacional para receber garantia da União. O Distrito Federal e 16 Estados - Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio...