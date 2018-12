Política Responsável pelo vestido da posse quer ser estilista de Michelle Bolsonaro "Seria uma honra pra mim assumir esse posto", disse a paulistana de 37 anos

A missão de vestir uma primeira-dama para o dia da posse do presidente pode parecer complicada, mas Marie Lafayette não é principiante. A estilista que assina os vestidos de Michelle Bolsonaro para a cerimônia de posse e do jantar oferecido a autoridades estrangeiras já havia trabalhado com a futura primeira-dama em 2013, durante o casamento da ex-secretária parlamentar c...