“Respeito o MDB e não sou desagregador”, diz Caiado

Em evento de filiações nesta segunda-feira (26) no seu escritório político, o senador Ronaldo Caiado (DEM) reforçou, em entrevista ao POPULAR, a defesa da união das oposições e rebateu as acusações de parte do MDB que o acusa de atuar para criar desavenças dentro do partido. “Jamais existiu um gesto meu que fosse desagregador”, declarou ele. Pré-candidato ao gov...