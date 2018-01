Resolução lança Lula e propõe aliança de esquerda

A cúpula do PT ignorou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRF-4) que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e um mês de prisão, mas, ao lançar ontem a pré-candidatura do petista ao Palácio do Planalto, pregou a união da esquerda. Em resolução aprovada pela Executiva Nacional, o PT defendeu a formação de “uma ampla e sólida aliança” com os...