Política Resolução do CNJ prevê auxílio-moradia de até R$ 4,3 mil para magistrados Valor só será pago a juízes que mudem de cidade, sem residência própria no novo local de atuação, devendo ser destinado para ressarcimento de despesas, mediante comprovante

Uma nova resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), obtida pelo Estadão/Broadcast, prevê que o valor máximo do auxílio-moradia não poderá exceder os atuais R$ 4.377,73 - o valor máximo será revisado anualmente pelo próprio CNJ, que se reúne nesta terça-feira (18) para estipular regras mais rígidas para a concessão do benefício a magistrados de todo o País. A expectativa é...