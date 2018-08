Política Reprovação de Temer cresce para 89,6%, diz pesquisa MDA/CNT Na pesquisa anterior, realizada em maio deste ano, a reprovação era menor, de 82,5%

O presidente da República, Michel Temer, é reprovado por 89,6% da população, de acordo com pesquisa do instituto MDA, em parceria com a Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgada nesta segunda-feira (20). Na pesquisa anterior, realizada em maio deste ano, a reprovação era menor, de 82,5%. A aprovação do presidente caiu e passou de 9,7% para 6,9%. Outros...