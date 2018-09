Política Representatividade

Uma palavra de ordem ressoa em inúmeros países e reverbera uma uníssona mensagem em diferentes idiomas e contextos, unificando vozes da Praça Tahir, no Egito, à Puerta del Sol, na Espanha; da Praça Taksim, na Turquia, à Avenida Paulista no Brasil: “os políticos não nos representam”. O descontentamento dos cidadãos com partidos, parlamentares e gestores públicos ...