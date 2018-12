Política Representante da Nicarágua não estará na posse de Bolsonaro, segundo futuro ministro "Nenhum representante desse regime será recebido no evento do dia 1º", afirmou Ernesto Araújo, que assumirá a pasta de Relações Exteriores

O futuro chanceler, Ernesto Araújo, afirmou neste domingo, 23, que nenhum integrante do governo da Nicarágua participará da posse de Jair Bolsonaro como presidente da República no próximo dia 1º de janeiro. Por meio de sua conta no Twitter, Araújo disse que a posse do futuro mandatário "marcará o início de um governo com postura firme e clara na defesa da liberdad...