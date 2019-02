Política Representação partidária na gestão Bolsonaro é a menor dos últimos seis governos Legendas representadas no primeiro escalão têm apenas 24% das vagas de deputados

A composição do atual Ministério, em comparação com os últimos seis governos eleitos, é a que menos têm relação com o tamanho dos partidos na Câmara dos Deputados. As legendas representadas no primeiro escalão do presidente Jair Bolsonaro têm apenas 24% das vagas de deputados. Ao tomar posse, em 1995, Fernando Henrique Cardoso contemplou com cargos em seu Minist...