Política Repetição da prática de crimes levou Pezão à prisão, afirma PF Ricardo Saadi, superintendente-regional da Polícia Federal no Rio, afirma que corporação 'não se baseia em momento político para deflagrar operações'

O superintendente da Polícia Federal (PF) no Rio, Ricardo Saadi, afirmou nesta quinta-feira, 29, que a prisão do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), pela manhã, mostra que o órgão "não vê cargos" nas suas investigações. Saadi negou que a deflagração da operação agora, a pouco mais de um mês de o mandato de Pezão terminar, tenha algo a ver com o momento político. "A PF não...