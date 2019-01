Política Renan ironiza no Twitter 'apoio' de Simone Tebet no MDB: 'Deve ser do Cunha' Renan e Simone tem travado uma disputa nos bastidores pela maioria dos votos do MDB

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) ironizou nesta sexta-feira, 25, no Twitter, as declarações de sua adversária na corrida pela presidência do Senado, a senadora Simone Tebet (MDB-MS). Apesar de dizer que não é candidato oficialmente, Renan cutucou a colega ao questionar a afirmação de que ela teria o apoio da cúpula do partido, o MDB. "A declaração de Simone Tebet ...