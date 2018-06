Política Relator homologa delação de Duda Mendonça

O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, homologou ontem o acordo de colaboração premiada firmado pela Polícia Federal com o marqueteiro Duda Mendonça, informaram ao jornal O Estado de S. Paulo fontes com acesso à investigação. A decisão do ministro é sigilosa.No caso de Duda Mendonça, a homologação vai permitir que ele preste depoim...